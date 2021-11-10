Власти Башкирии опровергли снос уфимского Госцирка

Фото: Рустем Ахунов

В руководстве Башкирии опровергли слухи о сносе здания Госцирка на проспекте Октября.

На днях в соцсетях стали активно распространяться слухи о том, что власти Башкирии якобы приняли решение не реконструировать здание уфимского Госцирка, а попросту его снести. По версии авторов этих домыслов, ремонтировать находящиеся в аварийном состоянии строение нет смысла – слишком дорого. Однако в региональном Минкульте «КП-Уфа» опровергли эту информацию и объяснили, почему сносить легендарный цирк в башкирской столице вообще никто не собирается.

Как отметили в министерстве культуры Башкирии, здание уфимского Госцирка – объект культурного наследия федерального значения. На сегодняшний день, по поручению главы республики, власти нашли деньги из внебюджетных источников для разработки проекта реконструкции здания. А деньги на сами ремонтные работы должны поступить из федерального бюджета уже в следующем году.

-Никакого сноса. Там будет реконструкция. А реконструкция не подразумевает снос здания, - подчеркнули в беседе с «КП-Уфа» представители министерства культуры Башкирии.

Напомним, здание уфимского Госцирка входит в число объектов, которые планируют отремонтировать к 450-летнему юбилею города, который будут праздновать в 2024 году.