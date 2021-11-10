Суд арестовал уфимца, который больше месяца на своем балконе держал труп убитого мужчины

Обвиняемый будет сидеть в следственном изоляторе как минимум до 27 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Калининский районный суд Уфы избрал меру пресечения 49-летнему местному жителю, который до смерти забил мужчину у себя дома и больше месяца держал его труп на балконе. Обвиняемый будет сидеть в следственном изоляторе как минимум до 27 декабря текущего года.

– В судебном заседании следователь просил суд избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражей, представитель государственного обвинения также поддержал ходатайство следователя. Обвиняемый не возражал против ареста, – передали в пресс-службе городского суда.

Напомним, 17 сентября обвиняемый пригласил к себе на съемную квартиру малознакомого мужчину, чтобы вместе выпить. Во время застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку. Хозяин дома несколько раз ударил гостя металлической трубой по голове, а затем лег спать. Потерпевший от полученных травм скончался. Через несколько дней убийца упаковал труп в полиэтилен и спрятал его на балконе.

Погибший был объявлен пропавшим без вести. Его искали полиция и волонтеры. В конце октября следователи смогли вычислить личность и место жительства обвиняемого. Они обнаружили тело покойного на балконе и задержали убийцу.