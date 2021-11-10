В Уфе снова закрыли движение трамваев из-за ремонта бульвара Ибрагимова

фото: ufacity.info

В Уфе движение трамваев по маршрутам №1 и №10 приостановлено до 15 ноября. Это связано с капитальным ремонтом бульвара Ибрагимова на участке от Большой Гражданской до Ленина. В мэрии передали, что работы будут вестись при «благоприятных погодных условиях».

В мэрии извинились перед уфимцами за доставленные неудобства и посоветовали заранее планировать маршрут.

За эту осень движение трамваев №1 и №10 из-за ремонта бульвара Ибрагимова закрывалось уже трижды. Предыдущие два раза – с 3 до 11 сентября и с 3 по 6 ноября.