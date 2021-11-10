За уфимкой приехал переполненный автобус с пассажирами без масок Фото: Екатерина К.

Уфимка Екатерина К. рассказала о переполненном автобусе с пассажирами без масок, который приехал за ней в час пик.

Меры по борьбе с распространением ковида в общественном транспорте постоянно становятся темой обсуждения горожан. Так, в начале ноября в профсоюзе работников автотранспорта Башкирии предложили властям республики рассмотреть возможность проезда только по QR-кодам о пройденной вакцинации от коронавируса.

Уфимка Екатерина К., тем временем, рассказала о том, что на самом деле происходит в уфимских автобусах. По ее словам, такую картину она увидела вечером 8 ноября в историческом центре Уфы.

- Простояла на остановке Госкомюст сегодня в ожидании автобуса №131 с 18:53 до 19:15. Разве это время не считается час пиком? Маршрутка приехала полная. Пассажиры без масок. А как же меры по борьбе с ковидом? – возмущается девушка на странице Радия Хабирова.

Напомним, что сейчас все пассажиры общественного транспорта в Башкирии должны носить маски и держать социальную дистанцию. Как соблюдать последнее правило в условиях перегруженности автобусов по утрам и вечерам уфимцам не объяснили.