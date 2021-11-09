В Уфе в массовой аварии с участием пяти машин пострадал водитель «Toyota Land Cruiser»

Фото: ГИБДД по Уфе

Сегодня днем, 9 ноября, в Орджоникидзевском районе произошла массовая авария, в которой пострадал водитель иномарки. Подробности случившегося рассказали сотрудники ГИБДД башкирской столицы.

Как сообщили специалисты ведомства, водитель «Toyota Land Cruiser», ехавший по Бирскому тракту со стороны поселка Тимашево, столкнулся со встречными «Peugeot 408», «Skoda Kodiaq», «Hyundai Santa Fe» и «Hyundai Solaris».

Водитель «Тойоты» в результате аварии получил травмы, специалисты скорой помощи доставили мужчину в больницу. Подробности ДТП, как рассказали сотрудники дорожной полиции, в настоящее время уточняются. Специалисты Госавтоинспекции на месте происшествия проводят все необходимые работы.

Напомним, сегодня, 9 ноября, на проспекте Октября в Уфе на крышу перевернулась легковушка. Инцидент произошел рядом с остановкой «Города Галле».