«Добавил еще двух башкирят!»: Хабиров рассказал о том, как прошел перепись населения

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, как принял участие во Всероссийской переписи населения. На своей странице в социальных сетях руководитель региона поведал, какие ответы он дал на вопросы о семье, гражданстве и владении языками.

– Нас пять человек, я многодетный отец. Своей записью я добавил еще двух башкирят и одного башкира. Мои мальчики еще маленькие, и мы с супругой определили, что они башкиры. Я записал, как говорится, тех, кто живет со мной непосредственно в республике. А две мои дочери уже взрослые, они не живут со мной, соответственно, они пройдут перепись в Москве, – рассказал Хабиров.

Также глава республики заявил, что владеет четырьмя языками: башкирским, русским, турецким и английским. Вопрос о гражданстве он прокомментировал так: «Только гражданин Российской Федерации. Не менял, не собираюсь, горжусь».

Помимо прочего, Хабиров подчеркнул важность переписи населения. По его словам, благодаря ей можно понять полную структуру населения в разных аспектах.

– Это все позволит нам, подчеркиваю, не на пальцах и необоснованных предположениях, правильно распределять наши ресурсы и определять наши действия. Это очень важно. Бюджетный рубль должен нести высокую эффективность. Высокая эффективность – это тогда, когда рубль оказывает наибольшую поддержку наибольшему количеству людей, – заявил руководитель республики.