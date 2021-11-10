Экскурсии в башкирскую пещеру «Шульган-Таш» приостановлены из-за плохой эпидситуации

фото: администрация заповедника "Шульган-Таш"

Музейно-экскурсионный комплекс башкирского заповедника «Шульган-Таш» временно приостановил работу. Экскурсии в одноименную пещеру не будут проводиться с 8 по 21 ноября. Также не будут работать гостевые дома. Такое решение было принято в связи с «плохой эпидемиологической ситуацией в Бурзянском районе». Об этом сообщили в администрации заповедника.

– Приостановление экскурсий введено на основе внутреннего приказа ФГБУ "Государственный заповедник "Шульган-Таш". Соответствующего распоряжения со стороны районных властей не было. Единственная причина - плохая эпидситуация в целом по Бурзянскому району, – рассказала «КП-Уфа» представитель заповедника Ляля Хайбуллина. Она не стала уточнять, какое заболевание осложнило эпидситуацию.

В конце октября глава Минздрава Башкирии Максим Забелин назвал Бурзяинский район в числе антилидеров по уровню заболеваемости коронавирусом при низких темпах вакцинации. При этом в статистике министерства на 9 ноября муниципалитет по заболеваемости COVID-19 в расчете на 100 тысяч человек находится в бледно-зеленой зоне – с начала года там выявлено всего 93 случая инфицирования.