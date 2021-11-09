За девять месяцев 2021 года по вине пьяных водителей в Башкирии погибли 54 человека

В Башкирии по итогам девяти месяцев 2021 года по вине пьяных водителей произошло 256 ДТП, в которых 54 человека погибли и 338 – пострадали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии по итогам девяти месяцев 2021 года по вине пьяных водителей произошло 256 ДТП, в которых 54 человека погибли и 338 – пострадали. Об этом на межведомственном совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения сообщил врио начальника республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.

– Только пьяных за рулем в этом году задержали более 11,5 тысячи человек, – рассказал главный гаишник региона. – Значительное количество дорожно-транспортных происшествий при участии водителей в состоянии опьянения произошло на территории города Уфы, Баймакского, Белорецкого, Туймазинского, Ишимбайского районов, в городах Сибае, Октябрьском.

Всего с января по сентябрь в Башкирии произошло 2 716 ДТП: 353 человека погибли, 3 302 получили травмы. Основные причины аварий со смертельным исходом – это столкновения машин и наезды на пешеходов. Севастьянов добавил, что пик дорожных происшествий приходится на предвыходные и нерабочие дни.