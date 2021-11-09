Власти Башкирии готовы потратить на охрану зданий госорганов более 12 млн рублей

Исполнитель контракта предоставит 38 постов охраны – как с огнестрельным оружием, так и без

Власти Башкирии готовы потратить на полугодичную охрану зданий госорганов более 12,1 млн рублей. Тендер появился на сайте госзакупок 8 ноября. Согласно документации, подрядчик должен будет предоставить охрану для зданий Дома Республики, Госсобрания-Курултая, здания Хозуправления и Минпрома.

Соглашение рассчитано на полгода и будет действовать с 1 января по 30 июня 2022-го. Исполнитель контракта предоставит 38 постов охраны – как с огнестрельным оружием, так и без. При себе все охранники должны иметь наручники и резиновую палку. Совокупное количество часов работы охраны превышает 74,8 тысячи.

Подрядчик будет определен 10 декабря – на эту дату назначено рассмотрение и оценка вторых частей заявок от участников торгов.