МЧС предупредило об ухудшении погоды в Башкирии

Умеренный ветер будет менять направления с южного на северное Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение об ухудшении погоды в республике. По данным ведомства сегодня вечером, 9 ноября, на юго-востоке региона ожидается гололедица, снежный накат и небольшой дождь, переходящий в снег.

– 10 и 11 ноября на дорогах гололедица, местами гололед, – добавили в аварийном ведомстве.

Завтра, 10 ноября, по республике пройдут небольшие дожди, которые так же перейдут в мокрый снег. В отдельных районах возможно отложение осадков на провода и деревья. Умеренный ветер будет менять направления с южного на северное. Температура воздуха ночью и днем одна и та же: -2,+3°.