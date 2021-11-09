«Мы по полчаса стоять на остановках будем?»: уфимские маршрутчики об идее проверять QR-коды у пассажиров

Водители переживают, что давки и очередей не избежать Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в администрацию Уфы и Стерлитамака от республиканского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства поступило предложение проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта. В мэрии обещали рассмотреть этот вопрос, но сама идея уже вызвала огромный негативный резонанс как среди пассажиров, так и среди водителей-маршрутчиков. Многие считают, что в нынешних реалиях идею будет сложно воплотить в жизнь.

- Вы можете представить, какие громадные очереди будут на входе и выходе? Ну, покажет мне пассажир на входе какой-то штрих-код, как я на глаз смогу определить – настоящий он или нет, кому принадлежит на самом деле? Значит, надо будет проверять документы у человека – это сколько на это все уйдет времени! Непонятно – будут ли выдавать какое-то оборудование для проверки или мы будем приобретать его за свой счет, как оно будет работать? Сбои, задержки, зависания системы никто не отменял! – возмущается водитель одного из популярных уфимских маршрутов Виталий К. –Или зайдет в автобус старушка, будет долго искать бумажный сертификат о прививке, потом еще рассчитываться. А если этих бабушек будет не одна, а 10? Мы что, по полчаса на остановках стоять будем?

Также водитель подчеркивает, что на риск заражение наличие или отсутствие QR-кода точно никак не влияет, ведь прививка не является гарантом того, что человек не может заболеть или бессимптомно переносить вирус.

- Пусть лучше следят за исполнением масочного режима, это будет гораздо эффективнее, - считают маршрутчики.