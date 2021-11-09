Власти Уфы изымут и снесут 95 частных домов для строительства дороги к Восточному выезду

Строительство Восточного выезда // glavarb.ru

В Уфе для строительства дороги к Восточному выезду будут изъяты и снесены 95 частных жилых домов. Об этом сегодня, 9 ноября, на оперативном совещании в мэрии сообщил глава управления по строительству и ремонту дорог Константин Паппе.

По словам чиновника, путь к Восточному выезду будет проложен в несколько этапов. На самом первом – участке улицы Комсомольской вдоль путепровода через проспект Салавата Юлаева – и будет снесено 95 домов.

– Это наиболее капиталоемкий этап в связи с необходимостью сноса частного сектора. Под изъятие для муниципальных нужд попадает 95 индивидуальных жилых домов. Второй этап – наиболее важный – от проспекта Салавата Юлаева до Западного портала строящегося тоннеля [Восточного выезда] протяженностью 370 метров. Выполнение этих работ будем производить с 2022 по 2023 год. Третий этап – [участок] от проспекта Салавата Юлаева до Лесного проезда, – передал Паппе.

Восточный выезд из Уфы – самый крупный инфраструктурный проект в истории Башкирии. Он предусматривает строительство тоннеля (1,2 км), моста через реку Уфу с эстакадой (2,7 км) и скоростной автодороги с выходом на трассу М-5 (10 км). Новый выезд позволит соединить центральную часть города и федеральную магистраль. Выезд планируется завершить в 2023-2024 годах.