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Происшествия9 ноября 2021 13:33

На проспекте Октября в Уфе на крышу перевернулась легковушка

Перед этим она столкнулась с двумя автомобилями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

Сегодня, 9 ноября, на проспекте Октября в Уфе на крышу перевернулась легковушка. Инцидент произошел рядом с остановкой «Города Галле». Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

В городской ГИБДД «КП-Уфа» подтвердили информацию о происшествии. ДТП случилось в первом часу дня. Вазовская «пятнадцатая» столкнулась с Renault Kaptur и врезалась в припаркованный Ford, после чего опрокинулась.

фото: соцсети

фото: соцсети

Водитель отечественного авто получил травмы и был доставлен в больницу на «скорой». Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства аварии.