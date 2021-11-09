Парламент Башкирии предложил Госдуме задерживать транспорт нелегальных перевозчиков

В случае задержания транспорта расходы на его перемещение и хранение до уплаты штрафа будут возлагаться на самого нарушителя

Башкирский парламент внес в Госдуму законопроект, согласно которому у нелегальных автоперевозчиков будут задерживать транспорт в качестве меры воздействия. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

– Сейчас на автомобили, которые осуществляют перевозку пассажиров без карты маршрута, органы государственного автодорожного надзора налагают арест. При этом расходы на эвакуатор, хранение автомобилей, их охрану ложатся бременем на органы местного самоуправления. Для небольших муниципальных образований это крайне затратно, – обрисовал текущую ситуацию спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Он пояснил, что в случае задержания, а не ареста транспорта расходы на его перемещение и хранение до уплаты штрафа будут возлагаться на самого нарушителя. Толкачев назвал предложенную меру справедливой и эффективной для наведения порядка на рынке пассажирских перевозок.