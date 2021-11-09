СК возбудил уголовное дело о халатности из-за незаконного изменения Генплана Уфы

Следователи изучают изъятую у чиновников документацию

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за нарушений при изменении Генерального плана Уфы и правил землепользования и застройки города без проведения общественных обсуждений.

Как следует из материалов дела, в 2019 и 2020 годах Горсовет башкирской столицы утвердил изменения в Генплан города. Часть утвержденных поправок не проходила общественные обсуждения и вопросы по ним не доводились до сведения граждан. Это, заявляет СК, является нарушением прав жителей.

Следователи изучают изъятую у чиновников документацию, а также допрашивают членов Горсовета и сотрудников городской администрации. По итогам расследования СК даст правовую оценку действиям должностных лиц.

Накануне башкирская прокуратура заявила, что смогла оспорить и признать недействующими отдельные положения правил землепользования и Генплана Уфы. Речь идет об изменении: парковой зоны на зону жилищного строительства, которая предусматривала вырубку деревьев; перечня территорий для комплексного освоения; функциональной зоны земельного участка в парке с рекреационной на многоэтажную жилую застройку. Эти поправки, как следует из релиза надзорного ведомства, были внесены «без проведения общественных обсуждений».