За два года Башкирия потратила на ремонт подъездов 2,8 млрд рублей

фото: Радий Хабиров // vk.com

Башкирия за счет своего бюджета в 2019 и 2020 годах потратила на ремонт 6 181 подъезда в 2 069 многоквартирных домах 2,8 млрд рублей. В текущем году обновлены будут еще 312 подъездов в 115 домах. Об этом сегодня, 9 ноября, в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Ремонт должен быть качественный, но подрядчики бывают разные. Чтобы жестче следить за этим, мы настояли на подписи жителей на актах приемки. Гарантия на ремонт подъездов – 5 лет, – отметил руководитель региона.

Хабиров надеется, что в следующем году будут отремонтировано «значительно больше» подъездов, чем в этом. Бюджет региона, по его словам, «понемножку восстанавливается» от пандемии коронавируса.