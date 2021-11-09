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Общество9 ноября 2021 9:38

В судебной системе Башкирии произошли кадровые изменения

В одном из районных судов республики сменился председатель
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Кадровые изменения произошли в трех судах Башкирии: Янаульском, Орджоникидзевском и Кировском

Кадровые изменения произошли в трех судах Башкирии: Янаульском, Орджоникидзевском и Кировском

Фото: Артем КИЛЬКИН

В трех суда Башкирии произошли кадровые изменения. Указ о новых назначениях накануне подписал президент России Владимир Путин. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Согласно изданному документу, должность председателя Янаульского районного суда занял Рустам Рафиков, заместителем председателя Орджоникидзевского районного суда Уфы стал Айрат Ибрагимов, а судьей Кировского районного суда Уфы назначен Артур Сулейманов.