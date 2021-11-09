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Общество9 ноября 2021 8:48

Реконструкция улицы Октябрьской Революции в Уфе начнется в 2022 году

На ней расширят тротуар и отремонтируют здания
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Яндекс. Карты

фото: Яндекс. Карты

Строительные работы по реконструкции улицы Октябрьской Революции в Уфе начнутся в 2022 году после согласования документации. Об этом 8 ноября на совещании по подготовке к празднованию 450-летия башкирской столицы сообщил руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

По словам чиновника, концепция реконструкции Октябрьской Революции предусматривает сохранение проезжей части с двухполосным движением, ремонт зданий (в том числе объектов культурного наследия), а также расширение тротуара и «формирование комфортных городских пространств».