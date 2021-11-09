В Башкирии на похоронах застрял катафалк – гроб с телом пришлось нести на руках по грязи

В Башкирии на кладбище застрял катафалк Фото: vk.com

В Октябрьском ритуальный автобус застрял на кладбище и родственникам усопшего пришлось нести гроб с телом по грязи на руках.

О неприятном случае в соцсетях рассказал сотрудник ритуальной компании из Октябрського. Мужчина полагает, что во всем виноваты чиновники, которые не смогли вовремя отремонтировать дорогу к городскому погосту. Из-за этого прямо на кладбище застрял фургон с телом усопшего. Людям пришлось достать гроб из автомобиля и на руках нести его до места захоронения.

-Вот вдалеке идет похоронная процессия. Вот катафалк, который пытался довезти покойного, но так и не смог. Машина даже в гору подняться не может. Что с ним дальше делать – проблемы ритуальщиков, а не ваши (имеется ввиду глава администрации Октябрьского Алексей Шмелев – Ред.) Не может похоронная процессия проехать через такие буераки! – возмущается мужчина, заснявший видео с застрявшим фургоном.

Наопмним, что ранее похожий случай произошел в Уфе на Северном кладбище. В апреле 2017 года на этом погосте также застрял катафалк. Родственникам пришлось помогать сотрудникам ритуальной компании донести гроб с покойником до места захоронения.