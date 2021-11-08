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Экономика8 ноября 2021 18:31

В 2021 году на реализацию нацпроектов в Башкирии потратили 19,3 млрд рублей

Около 96% средств были потрачены нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Безопасные автомобильные дороги»
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Более 63% муниципалитетов смогли освоить выделенные на нацпроекты средства

Более 63% муниципалитетов смогли освоить выделенные на нацпроекты средства

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии в 2021 году на реализацию национальных проектов было выделено 29 млрд рублей, при этом по состоянию на 9 ноября из них было освоено только 66,5% - 19,3 млрд рублей. При этом, как сообщает «РБК-Уфа», из них федеральные средства были освоены на 68,8% (14,1 млрд рублей), а республиканские – на 61% (5,2 млрд рублей). Примерно 96% средств были потрачены на реализацию нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, в Башкирии начали вести рейтинг муниципалитетов по освоению средств, выделенных на нацпроекты. Сейчас в зеленой зоне (средства освоены более чем на 45%) находятся 40 городов и районов, а в числе отстающих – еще 23 муниципалитета.