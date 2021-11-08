«Салавату Юлаеву» засчитали техническое поражение за несостоявшийся матч с «Трактором»

Фото: пресс-служба Континентальной хоккейной лиги

Континентальная хоккейная лига приняла решение присудить уфимскому «Салавату Юлаеву» техническое поражение за отмененный матч с челябинским «Трактором». Напомним, подопечные Томи Ламса должны были принимать на льду «Уфа-Арены» соседей по турнирной таблице в минувшее воскресенье, 7 ноября. Однако по решению Роспотребнадзора «юлаевцев» отправили на карантин по гриппу.

Поначалу в пресс-службе ХК «Салават Юлаев» заявили, что матч между «юлаевцами» и хоккеистами из Челябинска переносится, а о дате и времени его проведения сообщат позже. Также в официальных соцсетях клуба сообщалось, что купленные на игру билеты можно сдать, но они все равно будут действительны «на игру с челябинцами, которая состоится обязательно».

Сегодня, 8 ноября, Континентальная хоккейная лига выпустила официальное заявление, согласно которому «Салавату Юлаеву» засчитано техническое поражение. Проще говоря, матч с «Трактором» так и не состоится, а «юлаевцы» в нем потерпели поражение, отдав два очка сопернику.

В КХЛ при вынесении решения сослались на пункт дисциплинарного регламента, по которому срыв матча произошел по вине одной из команд. В этом же пункте предусмотрен штраф в размере 5 млн рублей для команды, по чьей вине не состоялась игра. Решение о наложении штрафа на «Салават Юлаев» на данный момент не принято.