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Общество8 ноября 2021 16:39

В переписи населения приняли участие около 3,9 млн жителей Башкирии

Оперативные итоги станут известны уже в декабре
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября

Перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Всероссийской переписи населения, которая продлится до 14 ноября, приняли участие около 3,9 млн жителей Башкирии. По вовлеченности в этот процесс республика входит в первую десятку регионов страны. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 8 ноября сообщил руководитель Башстата Акрам Ганиев.

Начальник статистического ведомства пояснил, что оперативные итоги переписи будут известны уже в декабре текущего года. По словам Ганиева, специалисты уже сейчас наблюдают в «ряде районов и городов» «благоприятную демографическую ситуацию».

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителям районов и городов завершить проведение переписи и провести брифинге по ее первым результатам.