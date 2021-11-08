В переписи населения приняли участие около 3,9 млн жителей Башкирии

Перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Всероссийской переписи населения, которая продлится до 14 ноября, приняли участие около 3,9 млн жителей Башкирии. По вовлеченности в этот процесс республика входит в первую десятку регионов страны. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 8 ноября сообщил руководитель Башстата Акрам Ганиев.

Начальник статистического ведомства пояснил, что оперативные итоги переписи будут известны уже в декабре текущего года. По словам Ганиева, специалисты уже сейчас наблюдают в «ряде районов и городов» «благоприятную демографическую ситуацию».

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителям районов и городов завершить проведение переписи и провести брифинге по ее первым результатам.