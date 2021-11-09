Жена Юльякшина рассказала, как ведет себя ее муж вне сцены

Жена Радика Юльякшина рассказала, как он себя ведет в быту Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Жена Элвина Грея Инзиля рассказала, как артист ведет себя в быту.

Часто бывает, что образ звезды на сцене и в «обычной» жизни сильно отличается. Яркие артисты, столкнувшись с «бытовухой», оказываются совершенно обыкновенными людьми. Жена Радика Юльякшина Инзиля рассказала, каков в этом плане ее супруг.

- Нет, Радик другой. Не носит свои сценические наряды. Ходит в халате, шортах. Он как обычный мужчина дома. Когда нужна помощь – он поможет, - объяснила девушка в эфире передачи «Вассалям».

Сам артист также добавил, что совсем недавно он поточил в их общем доме ножи.

- Я сегодня подумал, «Вот что значит семейная жизнь!». До этого мне было без разницы, какие ножи. Режут или не режут – ладно, - подытожил артист.

Напомним, что ранее Юльякшин заявил, что переносит все концерты в ноябре 2021 года из-за ковида.