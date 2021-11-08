Буздякский район Башкирии возглавил Ильнур Игдиев

фото: Ильнур Игдиев // vk.com

Пост главы Буздякского района Башкирии занял Ильнур Игдиев. Такое решение сегодня, 8 ноября, приняли депутаты местного Совета. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

С 8 октября Ильнур Игдиев возглавлял район в качестве временно исполняющего обязанности. Он сменил на этой должности ушедшего в отставку Азата Арсланова.

Ильнуру Игдиеву 42 года, он родом из Буздякского района. В 2006 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности юриспруденция. Работал землеустроителем, судебным приставом, начальником Буздякского районного подразделения службы судебным приставов. С 2013 по 2016 год был членом Башкирской республиканской коллегии адвокатов.

С 2016 по 2018 год Игдиев был старшим контролером службы контроля в «Башкирской мясной компании». С 2018 по 2019 год проходил службу на должности старшего судебного пристава Советского районного Уфы. С 2019 по 2021 год работал в администрации Аскинского района – сначала замом главы по сельскому хозяйству и экономике, а затем – по агропромышленному комплексу.