«Башавтотранс» закупает шин для автобусов на 30 миллионов рублей

«Башавтотранс» закупает шины для автобусов

Предприятие «Башавтотранс» ищет поставщика покрышек для автобусов на сумму в 30 миллионов рублей.

Согласно размещенной документации, компании необходимо приобрести 2811 покрышек. Среди них встречаются как летние, так и шипованные. Также в закупке указывается, что предприятию необходимо приобрести автокамеры, сельхозшины и ободные ленты. Всего на товары данной категории в «Башавтотрансе» готовы потратить порядка 30 миллионов рублей. Заявки от потенциальных поставщиков начнут рассматривать 12 ноября.

Любопытно, что ранее водители «Башавтотранса» жаловались Радию Хабирову на то, что вынуждены выходить в рейс на летней резине.

Представители перевозчика ответили, что автобусы, про которые говорили недовольные водители, подходят под категорию М3 и вообще не должны оснащаться шипованной резиной.