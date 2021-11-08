Синоптики: во второй половине недели Башкирия окажется во власти арктического холода

На Башкирию надвигаются холода Фото: Евгения ГУСЕВА

Во второй половине текущей недели, с 11 ноября, Башкирия «окажется во власти арктического холода». Температура воздуха ночью понизится до -6, -11° (при прояснениях до -13,-18°), днем до -1,-6°. Осадков при этом не прогнозируется, передали синоптики Башгидрометцентра.

– В зоне различных фронтов, которые сместятся через Башкортостан в первой половине недели, погода ожидается контрастной. Дожди различной интенсивности, которые будут наблюдаться днем 9 ноября, 10 ноября перейдут в мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, – рассказали специалисты.

Ветер в ближайшие дни сменит направление с южного на северное и усилится. Температура воздуха в середине недели, 10 ноября, упадет до -2,+3°.