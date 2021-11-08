МЧС предупредило о гололеде, сильном ветре и тумане в Башкирии

Ночью местами в Башкирии пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега

В Башкирии в ближайшие сутки поднимется сильный ветер. Об этом предупредили в региональном МЧС 8 ноября.

В республике прогнозируется облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах появится гололедица. Температура воздуха упадет до -2, +3°.

Днем 9 ноября будет преимущественно дождливо. Южный ветер местами усилится с 7 до 17 метров в секунду. Столбики термометров покажут +1, +6°.

В аварийном ведомстве также передали, что на отдельных участках дорог возникнет туман, видимость сократится до 500 метров и менее.