Башкирия регистрирует первые случаи гриппа

В республике начали регистрироваться случаи гриппа A, H3N2 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии эпидемиологи начали регистрировать первые случаи заболевания гриппом. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 8 ноября сообщила врио руководителя Роспотребнадзора Галина Пермина.

– Эпидемиологическая ситуация в республике относительно стабильная, кроме коронавируса. Регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Среди совокупного населения заболеваемость превышает эпидпорог на 48%. В республике начали регистрироваться случаи гриппа A, H3N2, – пояснила специалист.

Он добавила, что сейчас Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование по случаям заболевания гриппом игроков хоккейного клуба «Салават Юлаев». В клубе объявлен карантин, из-за чего был перенесен матч с «Трактором»