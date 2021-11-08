Министр экологии Башкирии считает необходимым закрыть мусоропроводы в жилых домах

Министр также призвал отказываться от мусоропроводов при проектировании новых домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр экологии Башкирии Урал Искандаров считает «необходимым» законсервировать мусоропроводы в многоквартирных домах. По его словам, это нужно, чтобы стимулировать население к раздельному сбору отходов. Предложение чиновник озвучил во время оперативного совещания в местном правительстве.

– Для стимулирования населения к раздельному сбору отходов считаем необходимым законсервировать мусоропроводы в жилых домах, а при строительстве новых зданий и вовсе отказаться от этих систем еще на уровне проектирования, – объяснил Искандаров.

Со ссылкой на Госжилнадзор министр также отметил, что на данный момент более шести тысяч мусоропроводов используются в 2 176 многоквартирных домах.