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Общество8 ноября 2021 12:01

Министр экологии Башкирии считает необходимым закрыть мусоропроводы в жилых домах

По словам чиновника, это может побудить население к раздельному сбору отходов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Министр также призвал отказываться от мусоропроводов при проектировании новых домов

Министр также призвал отказываться от мусоропроводов при проектировании новых домов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр экологии Башкирии Урал Искандаров считает «необходимым» законсервировать мусоропроводы в многоквартирных домах. По его словам, это нужно, чтобы стимулировать население к раздельному сбору отходов. Предложение чиновник озвучил во время оперативного совещания в местном правительстве.

– Для стимулирования населения к раздельному сбору отходов считаем необходимым законсервировать мусоропроводы в жилых домах, а при строительстве новых зданий и вовсе отказаться от этих систем еще на уровне проектирования, – объяснил Искандаров.

Со ссылкой на Госжилнадзор министр также отметил, что на данный момент более шести тысяч мусоропроводов используются в 2 176 многоквартирных домах.