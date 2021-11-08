Выживший в «учалинской бойне» в Башкирии Зариф Хилажев прочел никах с новой возлюбленной

Фото: Зариф Хилажев, соцсети

Житель Учалов Зариф Хилажев, чудом выживший в кровавой бойне, которую устроил его сосед в январе 2019 года, нашел в себе силы оправиться после потери любимой супруги, жить дальше ради двух маленьких детей и снова обрести любовь. А на днях он прочитал никах вместе со своей новой возлюбленной – солисткой нефтекамской филармонии Ириной Халиковой.

Фотографиями радостного события Зариф Хилажев поделился в своих соцсетях, трогательно подписав их «С нашим днем, дорогая Ирина». Подписчики засыпали молодоженов поздравлениями и пожеланиями счастья.

- Счастья вам, долгой, красивой жизни, пусть солнце сияет в вашем доме, пусть все беды и невзгоды обойдут стороной, - пишет Резеда А.

- Счастья вам и долгих лет жизни в в любви и в согласии, - желает Зиля Х.

Напомним, эта трагедия произошла в ночь на 13 января 2019 года в Учалах. Местный житель из ревности попытался убить свою жену, она бросилась за помощью к соседям. Ревнивец с ружьем побежал за ней, застрелил в упор сначала мать двоих детей, потом тяжело ранил ее супруга. После убийца расправился с участковым, застрелил жену и покончил жизнь самоубийством.