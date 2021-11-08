В Башкирии скончались 33 медика из ковид-госпиталей

С начала пандемии от COVID-19 в Башкирии скончались 2 851 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии при работе в ковид-госпиталях скончались 33 медицинских работников. Об этом на оперативном совещании 8 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров. Он поручил региональному Минздраву разработать предложения по поощрению медиков, работающих в «красных зонах».

– Основная нагрузка – на врачах. Они просто эмоционально, морально выгорают. У нас есть врачи, которые полтора года работают в красных зонах. Это каждый день идти, надевать эти костюмы, видеть эти страдания… Огромное количество врачей переболело, 33 работника медицинских служб у нас погибли при исполнении своих обязанностей, – сказал руководитель региона.

Он подчеркнул, что «в это время очень важно поддержать врачей, поскольку на них все держится».

Напомним, с начала пандемии от COVID-19 в Башкирии скончались 2 851 человек. Только за последние сутки инфекция унесла жизни 26 пациентов.