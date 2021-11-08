В Башкирии еще 26 человек скончались от коронавируса

В ковид-госпиталях лежат 839 жителей Башкирии

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 26 пациентов. С начала пандемии инфекция унесла жизни 2 851 жителей республики. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщили в региональном оперштабе.

В течение последних 24 часов в Башкирии COVID-19 был выявлен у 663 человек. Всего на территории республики зарегистрировано более 91,5 тысячи случаев инфицирования. Переболели коронавирусом 80,5 тысячи жителей, 644 из них выписались за день.

На амбулаторном лечении находятся 7321 человек, в ковид-госпиталях лежат 839 пациентов.