В Башкирии за сутки коронавирус обнаружили еще у 663 человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 8 ноября, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин заявил, что за прошедшие сутки в регионе подтвердились еще 663 случая коронавируса. Коэффициент распространенности заболевания составляет «единицу».

- По показателям заболеваемости республика находится на 81 месте среди субъектов. Выписано с выздоровлением 88% - это 80500 заболевших, за прошедшие сутки 644 пациента. На амбулаторном лечении находятся 7321 человек, на стационарном лечении 839, из них в отделении интенсивной терапии и реанимации девять человек,- рассказал Забелин.

По словам министра, на утро 8 ноября в Башкирии под больных с ковидом и внебольничной пневмонии выделено 6614 коек, из которых 80% заняты больными.

- Свободный фонд составляет 18,9% или более 1200 коек. Продолжается интенсивное тестирование на новую коронавирусную инфекцию. В связи с нерабочими днями темп несколько снизился, - пояснил руководитель Минздрава Башкирии.

По данным Минздрава Башкирии на 8 ноября 2021 года полностью вакцинировалось 56% населения, подлежащего вакцинации – 1,405 млн человек.