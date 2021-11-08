Стало известно, когда в Башкирию поступит вакцина «Спутник Лайт»

"Спутник Лайт" придет в Башкирию в конце текущей недели

Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поступит в Башкирию в конце текущей недели. Пока ее в республике нет. Об этом в понедельник, 8 ноября, на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

– Перебоев [с поставками] не было. Поставка не осуществлялась в нерабочие дни [с 30 октября по 7 ноября]. «Спутник Лайт» обещают в конце этой недели. Сейчас в обороте у нас находится 350 тысяч доз других вакцин от коронавируса, – отчитался чиновник.

По состоянию на 8 ноября первым компонентом вакцины от COVID-19 в Башкирии привились 1,73 млн человек, вторым – 1,4 млн.