Хабиров рассказал, когда завершится реконструкция уфимского арочного моста через реку Белую

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Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, сколько займет реконструкция уфимского арочного моста 1956 года через реку Белую. Сроки работ капитального ремонта руководитель региона озвучил на оперативном совещании в правительстве республики.

– Арочный мост будем реконструировать, но работы, связанные с ним, займут больше, чем с мостом-вставкой – почти три года. Дай Бог сократим, если все хорошо получится, – заявил Хабиров.

Напомним, 1 ноября в Уфе в 12:30 было открыто движение по новому мосту-вставке через реку Белую в створе улицы Воровского. Строительство нового Бельского моста между двумя существующими началось в середине 2019 года. Общая протяженность сооружения составляет 688 метров.