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Общество8 ноября 2021 10:15

Хабиров объяснил, зачем в Башкирии продлили каникулы для школьников

Руководитель региона дал поручение министру образования
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Радий Хабиров // vk.com

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, зачем региональные власти продлили каникулы у школьников до 14 ноября. Пояснение руководитель республики дал во время оперативного совещания в местном правительстве 8 ноября.

– Дети начали болеть коронавирусом, и мы таким образом разрываем инфекционные цепочки. Плюс довольно большое количество людей выехали за границу отдыхать. Вполне возможно, привезут разные заболевания. Поэтому пусть лучше дома переболеют, – сказал Хабиров.

Он обратился к министру образования Башкирии Айбулату Хажину и поручил ему 15-17 ноября усилить работу медицинских инспекторов в школах. «Видите, кто-то там приболел – пусть лучше дома сидят», сказал глава региона.