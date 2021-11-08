На трассе в Башкирии погибла девушка с 10-месячным стажем вождения

фото: ГИБДД РБ

7 ноября в Дюртюлинском районе Башкирии произошло встречное ДТП, в котором погибла 19-летняя девушка-водитель из Шаранского района. Как уточнили в ГИБДД республики, у нее был 10-месячный стаж вождения.

Авария случилась в пятом часу вечера на 17-м километре подъезда к городу Дюртюли от трассы Москва-Уфа. На автодороге столкнулись «Лада Гранта» под управлением 19-летней девушки и встречная Hyundai Creta, за рулем которой сидел 40-летний местный житель.

– Водитель «Лады» от полученных травм скончалась до приезда скорой. Медицинская помощь потребовалась трём пассажирам Hyundai, в том числе двум несовершеннолетним девочкам, 16 и 10 лет. Известно, что дети получили серьёзные травмы, – добавили в дорожной полиции.

Сейчас по факту ДТП проводится разбирательство. За прошедшие сутки это единственная смертельная автоавария на территории Башкирии.