Водители «Башавтотранса» пожаловались на отказ покупать зимние шины для автобусов

фото: glavarb.ru

Водители госперевозчика «Башавтотранса» пожаловались на отсутствие зимних шин у автобусов. Коллективное обращение появилось 7 ноября на странице главы республики Радия Хабирова в соцсетях.

– Пришла зима, а нам отказываются покупать зимнюю резину. Все «Векторы», которые на междугородних маршрутах, оснащены только летней резиной. Механики заставляют ставить старую и ее не на все машины хватает. Ездим на свой страх и риск. Сегодня почти всё новые «Векторы» на междугородних маршрутах вышли в рейсы на летней резине, – посетовал автор поста.

На обращение отреагировала пресс-секретарь «Башавтотранса» Ксения Кравченко. Со ссылкой на технический регламент она рассказала, что в зимний период без соответствующих шин запрещено эксплуатировать транспорт категории M1 и N1 – легковушек и грузовиков массой до 3,5 тонн.

– Автобус среднего класса марки «Вектор-Некст» относится категории М3 и не подлежит оснащению зимней резиной. Снаряжённая масса данного автобуса составляет - 6650 кг, – пояснила Кравченко.

Сотрудница госперевозчика подчеркнула, что автобусы марок НЕФАЗ, ЛИАЗ, ПАЗ, Вектор Некст используют «всесезонные шины». Зимнюю резину ставят только на марки Ford Transit и Mercedes-Benz Sprinter.