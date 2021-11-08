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Происшествия8 ноября 2021 8:00

В Башкирии из-за неисправной печи в пожаре погиб мужчина

Труп обнаружили спасател
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Житель Башкирии погиб при пожаре в бревенчатом доме

Житель Башкирии погиб при пожаре в бревенчатом доме

В башкирской деревне Новонагаево Краснокамского района в сгоревшем жилом доме погиб мужчина. Инцидент произошел 7 ноября, сообщили в региональном МЧС.

Как передали в аварийном ведомстве, на улице Колхозной загорелся бревенчатый дом. Пожар распространился по всей площади здания. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили огонь и обнаружили тело 45-летнего мужчины. В Госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям добавили, что погибший недавно приехал с вахты и весь день распивал алкоголь с друзьями, которые вечером разъехались по домам.

фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неисправность печи, установленной в доме. Ведомство призвало жителей республики проверить исправность своих печей и в случае необходимости заделать в ней трещины.