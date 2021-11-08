Радик Юльякшин переносит концерты в ноябре 2021 года Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Радик Юльякшин перенес концерты в ноябре из-за коронавируса.

Ковидные ограничения мешают не только рядовым гражданам, но и звездам. Так, певец Радик Юльякшин рассказал о переносе своих концертов в ноябре 2021 года. Артист поделился неприятной для всех фанатов новостью во время прямого эфира в соцсетях.

- В ноябре концертов не будет. Боюсь, что и в декабре перенесем. Ситуация непонятная. Все еще локдаун. У многих нет QR-кодов чтобы купить билеты. Поэтому мы решили, наверное, начать концерты с нового года. Но это неточно, может быть в декабре будет несколько площадок. Я обязательно сообщу, в каких городах. В ноябре я постараюсь заняться творчеством, - объяснил ситуацию Радик Юльякшин.

Напомним, что согласно последним изменением в антиковидном указе Радия Хабирова, в Башкирии действует запрет на проведение ночных увеселительных мероприятий. Также жители региона не могут попасть в торговые центры без сертификата о вакцинации от COVID-19.