Власти Башкирии не поддержали строительство карьера возле озера Большой Толпак

В сходе приняли участие около 200 человек. Фото: Азат Бадранов, ФБ

Сегодня в Кармаскалинском районе Башкирии состоялся сход неравнодушных граждан, возмущенных тем, что возле их любимого озера Большой Толпак собираются разрабатывать карьер по добыче песка. В сходе приняли участие около 200 человек, которые протестовали против карьера, называя его «возможной экологической катастрофой». По словам местных жителей, на берегу озера произрастают краснокнижные растения, а летом здесь собираются на отдых со всех уголков республики.

Поддержать сельчан приехал и вице-премьер Башкирии Азат Бадранов. Он заверил, что власти республики против разработки таких заповедных территорий, поэтому никакого карьера тут не будет.

- Озеро Большой Толпак - это традиционное место отдыха не только жителей Кармаскалинского района, но и Уфы, и других районов республики. <…> Эта территория должна развиваться как место отдыха, и если на данной территории будут инвестиционные проекты, то только туристической направленности, - позже написал Бадранов на своей странице в соцсетях.