Неравнодушные люди помогли собрать деньги на похороны 28-летней женщины, которую зарезала подруга

Фото: соцсети

Неравнодушные люди помогли собрать деньги на похороны 28-летней жительницы Салавата, с которой жестоко расправилась ее собственная подруга. Как сообщили друзья убитой женщины, удалось собрать более 26 тысяч рублей. Этой суммы вполне хватит, чтобы достойно проводить Екатерину в последний путь.

- Хотим выразить огромную благодарность за помощь в сборе. Сами мы не могли оплатить такую сумму, но сейчас просим перестать присылать деньги. Собранного хватит на достойные похороны, - написали в соцсетях друзья убитой женщины.

Прощание с Екатериной пройдет 8 ноября во второй половине дня в городском морге Салавата.

Напомним, эта трагедия произошла еще 31 октября. Подруга пригласила Екатерину на день рождения, а позже застала ее в компании своего супруга. Обезумевшая от ревности женщина несколько раз ударила ножом соперницу. У Екатерины не было никаких родственников, которые могли бы ее похоронить, поэтому тело несчастной почти неделю пролежало в морге, пока ее друзья не решились собрать деньги на погребение в соцсетях.