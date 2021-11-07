Поиски молодого парня из Башкирии, пропавшего при странных обстоятельствах, завершились трагедией

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Поиски пропавшего 25-летнего жителя села Верхние Киги завершились трагедией. Как сообщили близкие Руслана З., его тело обнаружили неподалеку от дома. Что именно стало причиной смерти молодого парня, пока неизвестно.

- Только что нашли, сами пока толком ничего не знаем, - рассказала подруга погибшего.

Напомним, что Руслан З. пропал еще 2 ноября при странных обстоятельствах. Вечером парень сказал родителям, что пойдет гулять с друзьями. Около 2 часов ночи Руслан засобирался домой и даже позвонил матери, что скоро придет, вот только дома он так больше и не появился. Известно, что у молодого человека была эпилепсия. Возможно, что ему стало плохо, а но помощь прийти было некому.

- Я не верю в это… Спи спокойно, Руслан. Ты безумно светлый, добрый и хороший, с чистым безобидным сердцем. Ты всегда называл меня сестренкой, красавицей, всегда узнавал, как мои дела… Наше детство было веселым. У меня нет слов… - скорбит подруга Руслана Виолетта М.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего Руслана З.