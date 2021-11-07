В Башкирии на обледенелой трассе столкнулись два автомобиля: один человек скончался, еще 6 – в больнице

Фото: Госкомитет ЧС по РБ

В Башкирии у гололеда появились первые жертвы: в Дюртюлинском районе в лобовом ДТП погиб водитель, еще 6 человек, включая двоих детей, госпитализированы.

Как рассказали в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС, все произошло неподалеку от села Москово. На скользкой трассе лоб в лоб столкнулись Hyundai Greta и Lada Granta. 19-летняя водительница отечественной легковушки от полученных травм скончалась на месте до приезда медиков. Еще шестерых, включая двоих детей 15 и 11 лет, находящихся в салоне иномарки, на скорой отвезли в дюртюлинскую районную больницу.

Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Дорожные полицейские выясняют все причины и обстоятельства смертельной аварии. Движение на трассе не перекрыто.