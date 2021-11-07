В Уфе на уборку снега вышло 140 единиц спецтехники

Фото: instagram.com/grekov_ufa

Сегодня в Уфу пришла настоящая зима. Уже с утра улицы покрыл внушительный слой снега, а к обеду на дорогах образовалась грязная снежная каша вперемешку с ледяной коркой. Впрочем, городские коммунальщики не ударили в грязь лицом и справились с поставленной задачей. Во всяком случае, именно так отчитался в соцсетях мэр Уфы Сергей Греков.

- Несмотря на выходной день, сегодня в обработке дорог и уборке снега было задействовано более 140 единиц техники служб. Особое внимание уделено подсыпке опасных участков дорог: спусков, подъёмов, мостов и путепроводов, а также остановок общественного транспорта. В случае ухудшения погоды будем увеличивать количество выходов техники. Для этого у нас есть силы и средства. Машины и необходимые реагенты к предстоящей зиме мы подготовили, - сообщил Греков.

А вот территории дворов, по словам главы городской администрации, это уже зона ответственности управляющих компаний. Поэтому всем руководителям УК стоит поднапрячься и вовремя расчистить пешеходные дорожки и посыпать их песком, чтобы никто из горожан не пострадал из-за гололеда.