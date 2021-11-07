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Происшествия7 ноября 2021 19:23

В Башкирии нашли тело рыбака, уплывшего на резиновой лодке

Мужчину почти сутки искали спасатели Краснокамского района
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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К сожалению, мужчину нашли уже мертвым

К сожалению, мужчину нашли уже мертвым

В Башкирии завершились поиски 47-летнего рыбака, уплывшего на резиновой лодке. Как сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, мужчину нашли мертвым, но где и при каких обстоятельствах – пока не уточняется.

Напомним, ЧП произошло в Краснокамском районе республики. В службу спасения обратились друзья рыбака, которые сообщили, что их нетрезвый товарищ уплыл на лодке, оставив телефон в рыбацком домике, и никто не знает, где он может находиться. На поиски пропавшего отправились региональные спасатели, а также сотрудники МВД из Агидели. К сожалению, найти живым пропавшего мужчину не удалось.