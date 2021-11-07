В ГИБДД Башкирии предупредили водителей о гололеде на дорогах

Ночью в отдельных районах выпадет снег с дождем Фото: Олег Укладов

В Башкирии погода снова преподнесла неприятный сюрприз. Из-за снега с дождем все дороги покрыла ледяная корка, поэтому в ГИБДД республики обратились к водителям с предупреждением. Во время гололеда, чтобы избежать аварии, необходимо соблюдать на дорогах скоростной режим и безопасную дистанцию между машинами. Лихачить, выходить на обгон строго запрещается.

Неблагоприятные погодные условия в республике сохранятся и завтра: ночью в отдельных районах ожидается снег с дождем, а также гололед и сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду.