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Общество7 ноября 2021 19:03

В ГИБДД Башкирии предупредили водителей о гололеде на дорогах

Чтобы избежать аварий, необходимо соблюдать скоростной режим
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Ночью в отдельных районах выпадет снег с дождем

Ночью в отдельных районах выпадет снег с дождем

Фото: Олег Укладов

В Башкирии погода снова преподнесла неприятный сюрприз. Из-за снега с дождем все дороги покрыла ледяная корка, поэтому в ГИБДД республики обратились к водителям с предупреждением. Во время гололеда, чтобы избежать аварии, необходимо соблюдать на дорогах скоростной режим и безопасную дистанцию между машинами. Лихачить, выходить на обгон строго запрещается.

Неблагоприятные погодные условия в республике сохранятся и завтра: ночью в отдельных районах ожидается снег с дождем, а также гололед и сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду.