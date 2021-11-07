В Башкирии в 2021 году скончались 166 новорожденных младенцев

Больше всего новорожденных умирают в Коми и ЕАО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии в 2021 году незначительно, но все же снизилась младенческая смертность. Такие данные приводит со ссылкой на Росстат портал UfacityNews.ru.

Так, в период с января по сентябрь 2021 года, в республике зарегистрировано 166 случаев смерти новорожденных. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период умерли 172 младенца, что на 3,5 процента больше. В среднем, число умерших младенцев составляет 5,5 на 1000 новорожденных детей.

Стремительно увеличивается смертность среди малышей в Коми и Еврейской автономной области – примерно в 2-2,5 раза за год. А вот в Костромской области младенческая смертность напротив снизилась на 51,4 процента.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала о тяжелой ситуации в роддоме при Демском ковид-госпитале. Там не только регистрируются случаи внутриутробного заражения коронавирусом, но и случаи гибели новорожденных малышей и рожениц.