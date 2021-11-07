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Общество7 ноября 2021 16:37

«Дети не должны умирать!» оборвалась жизнь 18-летней девушки из Башкирии, сражавшейся со страшной болезнью

Александра Галимзянова год лечилась от саркомы Юинга бедренной кости
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Нефтекамске скончалась 18-летняя Александра Галимзянова, почти год боровшаяся с саркомой Юинга бедренной кости 4 стадии. К сожалению, болезнь сильно прогрессировала и дала множественные метастазы, но девушка до последнего верила, что обязательно сможет поправиться.

Напомним, впервые на боль в колене Саша пожаловалась в августе 2020 года, но врачи сказали, что это последствия спортивной травмы. Вскоре боль стала невыносимой, а незадолго до Нового года попала в больницу с переломом бедренной кости и больше уже не вставала с кровати. Многочисленные «химии» и операции не давали результата, опухоль не реагировала на лечение, но Саша была уверена, что врачи обязательно смогут помочь. До последнего девушка улыбалась и шутила и всем обещала, что совсем скоро встанет на ноги. К сожалению, чуда так и не произошло.

- До последнего верила в твою победу. Бедная девочка. Столько молодости, столько красоты, столько огня, жизни... Покойся с миром, красотка. Терпения и сил родителям, искренне вам соболезную. Господи, храни наших детей! Дети не должны умирать! – скорбят друзья Александры.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Александры Галимзяновой.