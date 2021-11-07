В Уфе скоропостижно скончался экс-глава регионального МЧС

Фото: МЧС по РБ

В Уфе на 62 году жизни скоропостижно скончался бывший руководитель МЧС по Башкирии, полковник внутренней службы в отставке, ветеран Министерства обороны РФ и МЧС России Валерий Хисамутдинов. Он возглавлял ведомство с декабря 2011 до октября 2014. В 2015 году Валерия Хисамутдинова перевели на службу в центральный аппарат МЧС России, где он занял должность заместителя директора административно-правового департамента, откуда и ушел потом на заслуженный отдых. За годы своей службы он не раз награждался почетными государственными и ведомственными наградами и почетными грамотами.

- Валерий Шайхутдинович Хисамутдинов навсегда останется в наших сердцах. Коллектив и ветераны Главного управления МЧС России по РБ разделяют скорбь и выражают искренние соболезнования родным и близким, - отметили в ведомстве.

Прощание с Валерием Хисамутдиновым состоится завтра, 8 ноября, в 13.00 на Южном кладбище.